Ejecutivo en contradicciones por edificación de cárcel en Islas del Cisne

Zelaya dijo que Serna no ha terminado de hacer su trabajo, por lo que la licitación podría darse luego del primer trimestre del presente año.

“Una vez cumplidas con las inspecciones se deberá emitir la licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales, ese proceso estaríamos hablando de tenerlo en febrero o marzo para poder después presentar las bases de licitación”, dijo.

Pese a que aún no la Serna no ha concluido con los estudios, el funcionario aseguró que la construcción de la cárcel en la isla no está en duda. “La Secretaría de Recursos Naturales es la responsable de revisar toda la documentación que se vaya a presentar, con base a ese sentido tenemos claro que es una prioridad del gobierno y aislar lo más que se pueda a estos criminales”.

A finales de 2023 se había adelantado que la construcción iniciaría en marzo, pero ahora no hay fecha de inicio en los trabajos.