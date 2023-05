El discurso íntegro de la presidenta Xiomara Castro tras entregar el premio Álvaro Contreras

Hable como Habla que dirige Eduardo es un medio que ha evolucionado la oferta mediática y por estas razones hoy me siento muy satisfecha de acompañarle en este día tan especial en su carrera profesional.

Quiero confirmar esta tarde que continuaremos con el compromiso de defender la libertad de expresión y la verdad como uno de los principales valores de la democracia.

No, no quiero terminar mis palabras sin antes señalar que el día de ayer el CNA, una institución que depende del Fonac conformado por las siguientes instituciones: la asociación de medios de comunicación, el Cohep, la confraternidad evangélica, el Cococh, FOPRIDEH, el arzobirpado de Tegucigalpa, CTH, ANDEPH, COPRUMH, Amhon y el consejo de rectores de las universidades que no sabemos si comparten los tendenciosos ataques que sufrimos en una conferencia de prensa que con infamia y manipulación de las personalidades se dedicó a denigrar funcionarios del estado y a nuestra familia.

Todo el pueblo hondureño conoce los cómplices del tirano que gobernó en este país como jefe del crimen organizado, de la corrupción y el narcotráfico, mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público privada y aprobados por ese régimen, el CNA guardó un silencio cómplice y hoy mezquinamente trata de confundir el trigo con la cizaña.