Diputados no logran consensos e inician diálogos para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y es que luego de más de cinco horas de espera, y tras fuertes cabildeos de las bancadas del partido Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal, los parlamentarios no aceptaron la moción.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los diputados del Congreso Naciona l de Honduras no lograron consensos este miércoles 25 de enero para elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta noche, la moción presentada por Rafael Sarmiento, líder de la bancada del partido en el poder (7 magistrados de Libre, 5 nacionalistas y 3 liberales) no sumó los 86 votos que necesita para ser aprobado.

De acuerdo con el diputado Rasel Tomé, esta noche se llevó a cabo lo que tenía que pasar, pero lastimosamente no se logró consenso.

Agregó que le “sorprendió que la nómina de Libre no estuviera la abogada Ana Pineda que fue la que sacó mejor nota, eso dice mucho”.

“Quedó abierta la sesión y podemos seguir dialogando, el pueblo hondureño puede estar tranquilo porque no se rompió el orden constitucional hoy”, aseveró.

Mientras que el líder de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, momentos antes de iniciar con la presentación de la moción aseguró que su partido no se venderá y hará todo lo posible porque la elección sea justa y transparente.

“Esta bancada no se vende, no se alquila, no se presta”, dijo Zambrano.