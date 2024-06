Diputado José Alfredo Saavedra asevera que ningún partido podrá ganar solo las elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado liberal José Alfredo Saavedra se mostró motivado con los múltiples liderazgos surgidos a lo interno de su partido, además destacó la importancia que tendrán las alianzas electorales de cara a las elecciones en 2025.

¿Qué rumbo lleva el partido? ¿Resurgirá el liberalismo?

Esto es como una chispa que muy pronto dará resultados muy positivos. Estamos muy motivados, porque hasta hace unos meses se decía que el partido no tenía liderazgos y que no iba a tener la oportunidad de ir a internas, me lleva la conclusión que es el inicio de grandes movimientos para un gran partido.

¿Apoya el liderazgo de Maribel Espinoza?

Nosotros hemos conversado con la abogada Espinoza y en definitiva coincidimos con su proyecto y por eso lo estamos apoyando. Necesitamos recuperar la confianza y la credibilidad de todo un pueblo.