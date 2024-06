Diputada habla sobre Mario “Cubeta” Cálix: “Él es mi primo, pero yo no tengo nada que ver”

“La familia no se niega ni se escoge. Yo ya nací con Cálix; él es primo hermano mío, pero yo no tengo nada que ver. Yo escojo a mis amistades, yo escojo a mis amigos, mis amigas”, declaró la diputada por Olancho en una entrevista con HCH.

Además, afirmó desconocer que su primo vivía en una finca en la aldea Chicaltepe en Catacamas, lugar donde fue aprehendido esta mañana por elementos de seguridad.

De igual forma, destacó que “Cubeta” nunca entró a la vivienda de la diputada por el Partido Nacional, aseverando que ella no tiene temor alguno de que llegue el Ministerio Público a investigar.

“Yo no le temo a nadie, yo no tengo nada que ver con él. Si él cometió un error, pues que él lo pague. Él es responsable, es un mayor de edad.Si él va a ser extraditable, pues que allá vaya a pagar allá y declare lo que él hizo, pero a mí que no me metan en nada”, resaltó la parlamentaria.