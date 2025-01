Denuncian a Omar Gonzáles, gerente del IHMA, por maltratos a empleados

4

“No estamos pidiendo aumento ni otro beneficio, solo que termine la era de abusos por parte del señor Omar Gonzáles”, manifestaron los trabajadores en huelga.

Además, señalaron que, si no se cumplen sus exigencias, las instalaciones del IHMA seguirán tomadas, como ocurrió ayer, y advirtieron que continuarán hoy.

“Maltrato verbal y psicológico es lo que él profesa cada día. No estamos dispuestos a tolerar ni un maltrato más, se va o no soltamos, elijan”, proclamaron. Gonzales no ha salido a desmentir las acusaciones