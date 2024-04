Declaran emergencia sanitaria en Islas de la Bahía tras incendio en hospital de Roatán

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Una alerta sanitaria que se extiende a todo el departamento fue decretada este sábado tras el pavoroso incendio que devastó el único hospital público de Islas de la Bahía, el cual está situado en el municipio de Roatán.

La Secretaría de Salud determinó emitir la medida luego de que todo en el hospital fuese reducido a cenizas y todos los pacientes tuvieran que ser evacuados y trasladados a centros privados o a otras ciudades del país.

Afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas durante el siniestro, pero las materiales son incontables, pues no hubo sala que no fuese afectada por las enormes llamas.