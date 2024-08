Coordinador de Aduanas acusado de hostigamiento sexual: “Es una patraña”

“No me hicieron ningún procedimiento administrativo, no me tomaron declaración. Asuntos Internos nunca me vino a preguntar sobre este tema, por lo tanto, se me ha violentado el debido proceso”, expresó Euceda.

Además de las denuncias hechas por Norma Perdomo, mencionó que otras dos mujeres lo de las dos ofendidas lo acusan porque fueron despedidas por el cambio de gobierno bajo la administración de Xiomara Castro.

“Otras dos excompañeras tuvieron que salir de aduana porque eran del gobierno pasado, las cuales yo no las despedí, las despidió el abogado Fausto (...) es un problema político el que tenemos aquí”, dijo.

Finalmente, reiteró que es inocente por lo que se presentará al tribunal, confiando en que la justicia determinará su inocencia.