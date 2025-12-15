Consejeras del CNE advierten sobre amenazas contra la democracia

Las consejeras del CNE, advierten sobre acciones que amenazan el proceso electoral y llaman a la comunidad internacional a documentar la crisis

  • Consejeras del CNE advierten sobre amenazas contra la democracia

    Las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cossette López, alertaron sobre actos que, según denunciaron, ponen en riesgo el proceso electoral.

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 21:00

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, exhortaron a la comunidad internacional y a los observadores electorales a documentar lo que calificaron como un atentado contra la democracia en Honduras.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, advirtió que existen acciones que “algunos están planeando y ejecutando” y que podrían derivar en escenarios “insospechados e insostenibles” para el país.

En su pronunciamiento, alertó sobre el riesgo de perder libertades y de que se vea afectado el proceso electoral por el que, dijo, la ciudadanía ha luchado con conducta ejemplar y vocación de paz, al tiempo que reiteró que el proceso debe continuar hasta la declaratoria oficial de resultados.

Hall también señaló que, pese a no poder estar presencialmente en sus domicilios ni en las instalaciones del CNE y del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), las consejeras continúan ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución y la ley. “El mundo observa y la historia juzga implacablemente”, expresó, al dirigirse a quienes, según indicó, están socavando la democracia hondureña.

Por su parte, Cossette López calificó como crítica la situación en el Centro Logístico Electoral y denunció que miembros de juntas receptoras, representantes de partidos políticos, han incurrido en actos de presión, consignas y violencia que impiden avanzar con la instalación de los organismos electorales y el escrutinio. Afirmó que estas acciones constituyen actos de sedición y pidió a las fuerzas del orden restablecer el orden y separar a los agresores.

López subrayó que los integrantes de las juntas están obligados a cumplir la ley y actuar con conducta apropiada, advirtiendo que quienes no lo hagan pueden ser sustituidos conforme a la normativa vigente.

