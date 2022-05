Dimes y diretes en el CN: Libre llama a nacionalistas “narcos” y ellos responden “sin moral”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sesión legislativa de este martes se tornó, como de costumbre, en un ambiente tenso y lleno de insultos y reproches entre el Partido Nacional y Libertad y Refundación.

El Congreso Nacional discutía si realizar o no un juicio político al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta y el fiscal general, Óscar Chinchilla, al igual que la creación y aprobación de una Ley de Extradición que sustituya el auto acordado vigente, cuando los ánimos se caldearon entre la bancada de oposición y la oficialista.

Todo comenzó cuando el diputado de Libre, Sergio Castellanos, tomó la palabra y solicitó al presidente de la Cámara Legistativa, Luis Redondo, sesionar sin los nacionalistas, a quienes llamó “narcos”.

“Hay una lista de extraditables y de esos extraditables, hay diputados en este Congreso Nacional”, comenzó diciendo Castellanos.

“Yo le pido presidente (Luis Redondo), muy respetuosamente, que hable con esos diputados, que les diga que no vengan a sesiones del Congreso. No es justo que estemos sesionando con narcos”, agregó.

Pero, la petición no quedó hasta allí, pues el parlamentario ironizó que el Partido Nacional se igualaba a Netflix, pues podían llevar a la pantalla una serie de “Narcos tres” o “Narcos Honduras” basada en la realidad.

“Vamos a entender perfectamente, Tomás Zambrano, (Antonio) ‘Toño’ Rivera, cuando dejen de venir al Congreso, vamos a ser muy compresivos con ustedes”, externó en plena sesión Castellanos.

Al momento de tomar la palabra el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, expresó: “Lo primero que señalan cuando habla un nacionalista, cuando ha participado Toño, Jorgito Zelaya o cuando hablo yo, lo único que nos saben decir es que ‘ustedes no tienen moral’”.

“Los que no tienen moral son ustedes, que tienen una directiva ilegal impuesta a la fuerza. Que tomaron el poder de este Congreso, ustedes son los que no tienen moral, que aprobaron un pacto de impunidad para liberar a todos los corruptos y acusados del periodo 2006-2009. Eso es no tener moral”, prosiguió.

El nacionalista mencionó que el partido de gobierno está interesado en promover la Ley de Extradición porque “les está llegando el agua a las casas... Muchos del Partido Liberal y Libre han sido mencionados en los juicios de Estados Unidos”, señaló.

“Ustedes son los que no tienen moral al nombrar a un procurador de la República sin haber vencido el término y el mandato constitucional de la procuradora que estaba, sin haber aplicado un juicio político, sin haber recibido una renuncia y sin los requisitos constitucionales”, continuó Zambrano.

“Pero no son ustedes aquí en Honduras y no son ustedes aquí en el Congreso que vengan hablar de moral, porque no la tienen”, subrayó.

