Congreso Nacional no convoca a sesiones por falta de consensos, dice oposición

Asimismo, el diputado oficialista señaló sentirse optimista respecto a la aprobación de la Ley Tributaria.

Ante el anuncio del diputado de Libertad y Refundación (Libre), los parlamentarios de las diferentes bancadas aseguraron desconocer si esta semana se retomarán o no las sesiones, así como la agenda.

“No he sabido nada, no han convocado, así que estamos a la espera. Es la impresión que tiene el pueblo hondureño que ellos no quieren convocar porque ahora su bancada ha disminuido”, aseguró el congresista liberal Marlon Lara.

Por su parte, la diputada nacionalista Merary Díaz apuntó que “esta semana estamos a la espera de que si van a convocar la sesión, cuáles van a ser los puntos de agenda, sobre todo porque lo que hemos visto en estos dos años es un desorden”.