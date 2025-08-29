CNE adjudicará el TREP este sábado 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicará hasta este sábado -30 de agosto- el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a solo horas de que se venza el plazo, de acuerdo al cronograma electoral.
Los consorcios que están en pugna son Smartmatic, de origen estadounidense; Grupo ASD, de Colombia; y Grupo MSA, de origen argentino, que fueron los que lograron pasar el primer filtro en la evaluación económica.
Hasta la tarde de este viernes, los consejeros del CNE no adelantaron información sobre qué empresa sería beneficiada con la adjudicación, pero aseguraron que la decisión estaría sin falta en la fecha límite.
¿Qué es el TREP y cómo funciona?
Honduras implementó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el año 2013, con la intención de agilizar la divulgación de los resultados en los procesos electorales.
El sistema permite la transmisión rápida de los datos desde los centros de votación hacia una base de datos central, facilitando una comunicación más eficiente y transparente de los resultados preliminares.
Su funcionamiento inicia una vez cerrada la votación, cuando los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) cuentan los sufragios y consignan los resultados en un acta.
No obstante, con la aprobación del nuevo flujo de datos, el TREP en estos próximos comicios publicará todas las actas; sin embargo, en aquellas en que se detecten errores no serán sumados sus resultados a los datos preliminares.
Las actas con errores serán sometidas a revisión 24 horas después del cierre de las urnas. El proceso de inspección se realizará y se aprobarán las debidas correcciones por el pleno de consejeros del CNE.