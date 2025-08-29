CNE adjudicará el TREP este sábado 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicará hasta este sábado -30 de agosto- el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a solo horas de que se venza el plazo, de acuerdo al cronograma electoral.

Los consorcios que están en pugna son Smartmatic, de origen estadounidense; Grupo ASD, de Colombia; y Grupo MSA, de origen argentino, que fueron los que lograron pasar el primer filtro en la evaluación económica.

Hasta la tarde de este viernes, los consejeros del CNE no adelantaron información sobre qué empresa sería beneficiada con la adjudicación, pero aseguraron que la decisión estaría sin falta en la fecha límite.