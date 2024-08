China comprará a 3 dólares menos el kilo de camarón hondureño

No obstante, el sector camaronero -que ya envió dos contenedores a China- no asegura si esas condiciones se mantendrán porque están esperando que su producto llegue al país asiático.

Con relación a los precios que compra China, puntualizó que “en comparación a Taiwán ahora anda en tres dólares de diferencia el kilo”.

“No podría decir que estamos en mejores o peores condiciones porque no hemos llegado a ese mercado. Desde que se rompieron relaciones con Taiwán sí se perdieron bastantes empleos porque muchas camaroneras no sembraron y las que sembramos no sembramos al mismo nivel”, señaló.

Recientemente, el Congreso Nacional aprobó el acuerdo de cosecha temprana que permite la exportación de ciertos productos hondureños con arancel cero antes de que entre en vigor el TLC entre ambas partes.

El acuerdo permitirá la exportación de 250 contenedores de camarón a China en este año.