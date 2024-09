Céleo Ramírez, nuevo miembro de Sigma Xi, inspira a futuros científicos hondureños

“Yo reviso mi correo todos los días, yo no conocía de la organización, cuando lo vi me pareció un poco raro y decidí investigar qué era Sigma Xi; ¡fue una sorpresa!”, reconoce.

El hecho mismo de haber ingresado a esta sociedad científica ya es un logro para el galeno, sin embargo, hay un compromiso de seguir contribuyendo con la ciencia, y en su caso desde el área de la medicina.

“El compromiso es seguir aportando a la ciencia; no es como que me dijeron: tiene que hacer esto o lo otro. Una vez que uno ingresa ya es miembro, obviamente seguir produciendo artículos científicos, mantenerse dentro de la buena ética de la investigación”, señala.

Ramírez tiene en cuenta que esta es solo una puerta que abrirá varios caminos que podrían llevarlo a convertirse en un mejor investigador en aspectos de salud y por ende en un baluarte para su país.

Aunque pequeños en comparación con otros descubrimientos en medicina, el esfuerzo por su trabajo fue reconocido en el exterior, sin embargo, en Honduras nadie ha destacado su labor, situación que este médico lamenta. “Yo he estado tranquilo con eso, nunca me he sentido mal; cada logro que he tenido a nivel científico ha sido una satisfacción personal. Obviamente, estoy abierto a recibirlo”, señala Céleo.