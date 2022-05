Carlos Raudales, de informar sucesos a convertirse en el diputado menos esperado

Lea además: Mayoría de proyectos no se han dictaminado en el Congreso Nacional

“Hijo, no tengo con qué”, fue el freno que desplomaba las aspiraciones de aquel joven que lo único que anhelaba era seguir caminando en el sendero del aprendizaje

El mismo helicóptero de juguete que un día hizo volar a una altura moderada, cayó cual meteorito, así como sucumbieron las esperanzas de aquel joven con su trabajo, la empresa donde laboraba cerró y con ello perdió su primer empleo como repartidor de productos plásticos. Esto provocó tristeza y desesperación para la vida de Carlos que no le quedó más remedio de tomar una díficil decisión, se marchó en busca de una nueva oportunidad fuera de nuestras fronteras.

Quien un día fue el niño inventor que diseñaba y construía helicópteros a base de botellas, partes de radios viejos y unas cuantas baterías, lo estaba logrando. Y su hambre de superación lo hizo aspirar a un mejor puesto de trabajo. ¿Qué empleador en aquel entonces no habrá visto a Carlos Raudales repartir su hoja de vida? Ninguno, al parecer.

Su nuevo hogar fue el diminuto cuarto de su primo —sí, el mismo del radio— en el barrio Morazán. Parece que todo se empezaba a alinear como el cinturón de Orión en uno de los cúmulos de estrellas. Carlitos encontró trabajo en el que no le iba tan mal, y con su sueldo logró estudiar y graduarse de Perito Mercantil en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).

Un día, entre aquellos tan largos y extenuantes se dieron cuenta que “la bestia” estaba próxima a pasar. No hoy, no mañana, sino que dentro de tres días. Y sin un tan sólo peso para subsistir, un cementerio del Estado de Chiapas se volvió su hogar y una lápida su lecho.

“Solidaridad” es un término que describe a la perfección a Raudales que pese a los múltiples obstáculos que ha afrontado en su vida, nunca -o muy pocas veces- le dice que no a ayudar al prójimo.

La vida política de Carlos Raudales no nace en la cuna de los partidos tradicionales, -algunos hasta la fecha consideran que no tiene el perfil político- pero confiesa que la idea de enrolarse en la política se dió como una petición de muchas personas que miraban en él un perfil idóneo de un digno representante dentro del Congreso Nacional, “Raudales tirate de diputado” me decían en la calle, afirmó con orgullo.

A pesar de la insistencia -al menos de un pequeño grupo- decidió seguir con lo que había logrado, se encontraba en una situación deseada en su vida personal y profesional, su trabajo era reconocido por las personas que cada mañana a tempranas horas esperaba el reporte de los hechos nocturnos y se había convertido en padre, -amoroso por lo que proyecta en redes sociales- de la pequeña Danna, a quién define como su “tesoro” y junto a su esposa Alejandra Medina a quién define su mano derecha en todo.

Pero la insistencia por parte de las personas poco a poco fue el detonante, -como sí un deseo de navidad por cumplir se tratara-, para que un día Raudales decidiera guardar micrófono y empezará una dificultosa carrera, -esta vez no para informar sucesos- sino para alcanzar un puesto dentro del hemiciclo.

La Democracia Cristiana se cruzó en el camino de Carlos Raudales y juntos decidieron unir fuerzas a sabiendas que las posibilidades de una diputación eran reducidas, a pesar de eso Raudales se mantuvo firme a sus principios y querìa demostrarle -a ese grupo de simpatizantes y a quienes no creían en él- que era alguien diferente no a su partido,

“El amigo del pueblo”, como se autodefinió en su campaña electoral, insiste que las personas lo vean más como un amigo que diputado, “me identifico con los humildes y las muestras fueron claras el día de las elecciones, en barrios, colonias, aldeas y caseríos estuvo el respaldo para Carlos Raudales”.

Y llegó el día esperado por Carlos Raudales, el 28 de noviembre de 2021 esperaba con ansias los resultados, pero el destino tenía preparado días de incertidumbre y expectativa, en donde Raudales salía y entraba en la lista de 23 diputados electos por Francisco Morazán.

La esperaba estaba siendo larga, pasaban los días y el panorama para Raudales no era el mejor, -no estaba quedando entre los 23-, sumado a eso estaba recibiendo presión y denuncias por parte de otros candidatos de la Democracia Cristiana, quienes según Raudales, “no querían que quedara electo”.

Las semanas posteriores a las elecciones estuvieron marcadas por constantes denuncias en su contra, cuando todo indicaba que sería el virtual candidato de la DC -lo acusaban de inflar votos para favorecerse-, hasta llegar al punto de recibir constantes intimidaciones según denunció en el canal HCH, donde laboraba.

Raudales estaba logrando un hito histórico dentro del “pequeño partido”, el debutante le estaba arrebatando el fuero al cacique más ganador de la Democracia Cristiana, Felícito Ávila, quien era el que se proyectaba con fuerza para quedarse con un curul.

El cociente electoral se iba a convertir en el mejor aliado de Raudales para conseguir su sueño legislativo, y sin el impacto mediático de otros candidatos logró posicionarse en el puesto 23, -sí, el último diputado por el departamento de Francisco Morazán- ante el asombro de propios y extraños, -como si un batacazo histórico se tratará-, su golpe político estaba consumado.

Raudales obtuvo un total de 24,813 votos en las pasadas elecciones generales de 2021, a pesar de ello logró una diputación y le dió vida a la DC dentro del Legislativo, -alguien que meses atrás se encontraba informando sucesos logró posicionarse en un reñida contienda a nivel de diputados, -quizá la más mediática en los últimos años-.

Llegaba el año 2022 y con ello el inicio de una nueva etapa de la vida de Carlos Raudales, esta vez como uno de los diputados-, el debutante iniciaría de entrada a ser determinante en la elección de la nueva junta directiva en el Congreso Nacional, -lo que sería el presagio que sus elecciones serán determinantes dentro del Legislativo.

Empezó fuerte su debut, al momento de elegir al nuevo presidente del Parlamento, le dió su voto a Jorge Cálix, -elecciones que se realizaron en medio de polémica- sin embargo, pocas horas después y a manera pública en televisión se retracta y alega ser víctima de una “trampa política”.

“No quiero ser verdugo del pueblo”, afirmó al momento de ser consultado por su cambio de opinión, aclarando también que el asunto no se trato por fines políticos, sino que confesó que sentía que estaba traicionando al pueblo, -y es justamente como estaba siendo calificado, “Raudales traidor”, “Raudales vendido” eran algunos de los calificativos que se podía leer en redes sociales.

En cuestión de días pasó de cambiar su opinión de Cálix a Redondo y dijo manifestar apoyo al proyecto de Redondo porque “estaba convencido que ese es el proyecto que el pueblo quiere y no puedo estar en contra del pueblo, porque el pueblo es quien me tiene allí para que los represente no para que les estorbe”.

Carlos Raudales tiene la ventaja de ser el único en representar al DC por lo que se convierte en jefe de bancada, por eso le corresponde representar al partido DC dentro del Hemiciclo. Dice haber sido parte de ofrecimiento “de todos lados” sin embargo mantiene su postura de rodearse de personas que realmente quieran un cambio para el país.