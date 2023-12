Canciller a Nasralla: “Presidenta le paga sueldo pese a que no trabaja”

La polémica se dio luego que el canciller dijera que Nasralla está desautorizado para hablar en nombre del gobierno de Honduras y participar en eventos donde la presidenta, Xiomara Castro , no lo designe.

En primera instancia, el canciller Reina le dijo que “persiste en su intención de usurpar funciones y atribuciones violentando la Constitución cuando solo puede asignarlas o delegarlas la presidenta de la República”.

Algo que no gustó al designado presidencial, quien adujo que “el canciller tiene que leer bien la Constitución porque él no me puede desautorizar a mí, porque yo estoy arriba de él jerárquicamente”.

Fue de manera enfática que Reina le recordó al designado que él solo responde a las directrices de la presidenta Castro.