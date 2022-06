Beatriz Valle: Fuimos 21 líderes los expulsados definitivamente de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada hondureña Beatriz Valle, confirmó a través de sus redes sociales que junto a otros 20 líderes del partido Libertad y Refundación (Libre), fueron expulsados definitivamente de las filas de esa institución política.

“Fuimos 21 líderes, cabezas departamentales los expulsados definitivamente de Libre por la presidenta”, reveló Valle. Aseveró que “yo sí recibo y acepto la expulsión definitiva que nos hiciera Manuel Zelaya y Xiomara Castro. No puedo hablar por mis compañeros a quienes les envío un cálido abrazo”.

La parlamentaria recalcó: “Y para que lo sepan bien, yo fui expulsada definitivamente del Partido Libre que tanto me ha costado y que tanto he amado. Y sí, me duele muchísimo, claro, pero no regreso a un partido donde las gracias por mi trabajo, mis recursos y salud fue exponer mi vida y la de mi familia”.

Hasta ahora, las autoridades partidarias de Libre se han llamado al silencio sobre esta determinación.

Desde la instalación de la legislatura, el 20 de enero pasado, la bancada de Libre se vio fraccionada, en virtud de que 17 congresistas no respaldaban la designación de Luis Redondo, como presidente del Congreso Nacional.

Este grupo de parlamentarios, una parte de los diputados liberales y la bancada del Partido Nacional, apoyaban el nombramiento del congresista Jorge Cálix, como titular del Partido Nacional.

La elección del presidente necesitaba ser aprobada por la mayoría calificada de los diputados, es decir 86 votos a favor. La elección de Cálix obtuvo alrededor de 90 votos.

No obstante, el oficialismo de Libre, alegando que existía una alianza con el Partido Salvador de Honduras y una ala de los liberales que tenía que respetarse, y por lo tanto debería nombrarse a Redondo como titular del Legislativo.

El 25 de enero, en medio de una crisis partidaria, Redondo fue juramentado por un diputado de Libre, como presidente del CN.

Esta determinación fue fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil y estudiosos de la Constitución de la República, que aseguran que la designación de Redondo es ilegal e inconstitucional.