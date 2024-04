Bancadas en el CN votarán a favor de renuncia de Salvador Nasralla

Uno de los primeros en indicar que aceptarán la renuncia del funcionario fue el diputado de Libre, Netzer Mejía, quien dijo que la mayoría de la bancada del partido de gobierno votará a favor, sin embargo, pidió a Nasralla no culpar a dicha institución si no puede ser inscrito para participar en el proceso electoral.

“En mi calidad de secretario de la bancada yo voto a favor de la renuncia, la mayor parte de los compañeros lo van a hacer, quienes lo hagan en contra será una decisión personal, nosotros no tenemos lineamientos ni de votar a favor ni en contra, no es un tema de interés para la presidencia de la república ni para nuestro coordinador, no es un tema de partido”, aseguró Mejía.

“Si quiere renunciar mejor, porque así deja de despotricar tanto contra el gobierno y se enfoca en su vida política. Lo que sí le quiero decir a don Salvador y recordarle es que cuando don Roberto Contreras se lanzó de candidato a alcalde él había renunciado como regidor años antes a la municipalidad y el CNE no lo dejó inscribirse, eso es un antecedente. Si en un futuro no lo dejan inscribirse no le vaya a echar la culpa a Libre”, agregó el congresista.

Netzer Mejía reafirmó que no existe ninguna línea partidaria en torno a la aprobación de la renuncia de Salvador Nasralla e indicó que cada diputado votará por decisión propia.

Por otra parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, señaló que todos los diputados de este instituto político votarán a favor de la renuncia de Nasralla, sin embargo, descartó apoyar una eventual candidatura presidencial del también presentador de televisión bajo la bandera rojo, blanco, rojo.

“Como Partido Liberal, como bancada, hemos tomado la decisión de apoyar la renuncia porque creemos que él está en su derecho, va a tener todos los votos”, avanzó Segura.

“No podemos decir nada acerca de una candidatura mientras no exista una solicitud formal ni exista por parte del Consejo Central Ejecutivo un veredicto sobre dicho tema. Es un buen hombre, es un buen hondureño y creo que él tiene su derecho, pero a mí me convence un liberal”, agregó.

Mario Segura señaló que solamente apoyaría una candidatura presidencial de Salvador Nasralla dentro del Partido Liberal dependiendo las circunstancias, pero que en este momento prefiere respaldar a alguien perteneciente a su mismo instituto político.