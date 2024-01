Mario Segura es ratificado como jefe de bancada del Partido Liberal

“La votación ha concluido, quedó 32 a ocho, me informan que Rumy Bueso aceptó la decisión de la mayoría y por tanto se ha dado lo que yo solicité, espero que lo que platicamos con ellos se dé y se integren a trabajar”, manifestó Rosenthal.

“Quiero agradecer a las bases del glorioso Partido Liberal que a lo largo y ancho del país mostraron su respaldo y apoyo a mi persona. Al final nosotros no perdimos, porque hoy es el resurgir del glorioso Partido Liberal de Honduras, a nivel nacional era lo que queríamos. Este no es el fin, solo es el comienzo”, apuntó Bueso.

Por su parte, Mario Seguro aceptó que ha cometido errores al frente de la bancada liberal y señaló que esta fuerza política no debe de “destruir a un gobierno electo por el pueblo.

“Yo he cometido errores y los acepto, pero esos errores que he cometido los acepto como Mario Segura y como jefe de bancada, pero los aciertos que he tenido en este Congreso se los debo en gran parte a mis compañero Rumy y a los demás compañeros”, inició diciendo.