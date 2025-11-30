Ana García ejerce el voto en Lempira y afirma que JOH "pronto volverá"

Gracias, Lempira.- Ana García, ex primera dama de Honduras, ejerció su voto este domingo en el departamento de Lempira, en compañía de sus hijas, y aseguró que el exmandatario Juan Orlando Hernández "muy pronto" recuperará su libertad, pese a que cumple una condena de 45 años por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

En declaraciones al medio HCH, García afirmó que el expresidente estadounidense Donald Trump otorgó un "perdón completo y total" a Hernández.

Sostuvo que la familia mantiene comunicación con el abogado Renato Stabile, quien —según dijo— sigue el proceso administrativo previo a su eventual liberación.