Ana García ejerce el voto en Lempira y afirma que JOH "pronto volverá"

Gracias, Lempira.- Ana García, ex primera dama de Honduras, ejerció su voto este domingo en el departamento de Lempira, en compañía de sus hijas, y aseguró que el exmandatario Juan Orlando Hernández "muy pronto" recuperará su libertad, pese a que cumple una condena de 45 años por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
En declaraciones al medio HCH, García afirmó que el expresidente estadounidense Donald Trump otorgó un "perdón completo y total" a Hernández.
Sostuvo que la familia mantiene comunicación con el abogado Renato Stabile, quien —según dijo— sigue el proceso administrativo previo a su eventual liberación.
García señaló que el caso de su esposo fue "una injusticia" y responsabilizó a sectores políticos nacionales de utilizar el sistema judicial para desplazarlo del poder.
Aseguró que Hernández "volverá" al país en cuanto se concrete el procedimiento legal pendiente.
La ex primera dama también llamó a la ciudadanía a ejercer el derecho al sufragio y a vigilar el desarrollo de la jornada electoral de este 30 de noviembre, en la que más de seis millones de hondureños están habilitados para elegir presidente, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen)
El viernes 28 de noviembre, Donald Trump anunció un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández y reiteró su respaldo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura.