Ana Castro, la ingeniera que busca dirigir el Distrito Central por el Pinu

Tegucigalpa, Honduras.-Con una trayectoria marcada por la constancia y el esfuerzo, la ingeniera Ana Castro, candidata del Partido Innovación y Unidad (PINU), busca convertirse en la alcaldesa del Distrito Central (DC) en las elecciones generales del 30 de noviembre.
Castro, de 44 años, nació y creció en la capital hondureña, donde compartió su infancia con sus cuatro hermanos, tres mujeres y un varón. Es la mayor de todos, una responsabilidad que —según ha dicho— la ayudó a desarrollar disciplina y liderazgo desde temprana edad.
Cursó la educación primaria en el Centro de Educación Básica República de Argentina y el ciclo común en el Instituto Técnico Abelardo Ramón Fortín. Más tarde, obtuvo el título de Bachillerato en Administración de Empresas en el Intae.
Su interés por el desarrollo urbano la llevó a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde posteriormente completó una maestría en Ingeniería de Estructuras.
Actualmente, cuenta con 15 años de experiencia profesional, principalmente en el sector privado, donde ha participado en la construcción de supermercados, iglesias y proyectos de infraestructura urbana, que —afirma— le han permitido conocer de cerca las necesidades estructurales del municipio.
“Me mantengo en constante crecimiento mediante estudios complementarios sobre desarrollo municipal. Creo que el conocimiento técnico es esencial para planificar una ciudad moderna y resiliente”, expresó Castro en una entrevista reciente.
Casada desde hace más de 20 años, Castro tiene dos hijos varones, de 20 y 13 años, quienes —asegura— son su principal motivación para continuar en la vida pública.
Esta no es la primera vez que se postula para la Alcaldía del Distrito Central. En cada proceso, dice, ha enfrentado retos relacionados con el género y los estigmas dentro de la política hondureña.
“Cuando dicen que para las mujeres es difícil entrar en política, créame que yo he comprobado que sí es cierto. Pero las dificultades me han enseñado a no rendirme y a seguir adelante”, afirmó.
Inicios en la política
Castro no imaginó en su niñez dedicarse a la política ni construir una carrera en ese ámbito. Su interés surgió en la adultez, cuando encontró la inspiración al apoyar un plan para mejorar la capital.
La ingeniera tomó la decisión de cambiar el rumbo de su profesión al reconocer lo diferente que fue su niñez y adolescencia en comparación con las nuevas generaciones, las que deben enfrentarse a situaciones complejas debido a la delincuencia, pobreza, falta de acceso a la educación y otros factores.
Tiempo después conoció a un arquitecto que se convertiría en un amigo, él tenía un proyecto con una idea clara para mejorar la capital y “cambiar todo este entorno, dijo.
Sin embargo, sabía que a través de una iniciativa privada no lograrían los cambios que soñaban, sino que necesitaban el respaldo de una iniciativa gubernamental, “porque el gobierno es el que toma la mayoría de decisiones para poder transformar una ciudad”.
Juntos concluyeron la parte técnica y comenzaron a ofrecer el plan a otras personas dentro de la política hondureña, para que ellos lograran desarrollarlo, pero nadie lo aceptó y “fue cuando decidimos entrar al Partido Innovación y Unidad (Pinu)” contó.
Lastimosamente, durante la pandemia del Covid-19, en 2021, su amigo y compañero de proyecto falleció debido a que contrajo el virus. Así que ella decidió continuar con el proyecto y ser el rostro de la candidatura política para cumplir el sueño que una vez tuvieron juntos.
Propuestas
La aspirante a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Ana Castro, aseguró que sus estudios y experiencia laboral le otorgan una ventaja frente a los demás competidores, ya que considera que su preparación académica y técnica le permitiría tomar decisiones responsables.
Afirmó que el DC presenta muchos problemas y los principales son la ineficiencia y la corrupción, “es una administración que no está enfocada en resultados, sino que está enfocada en el beneficio particular” denunció.
Una de las propuestas es la tecnificación de la alcaldía, consiste en que primero realizarán una planificación mediante el sistema Building Information Modelling (BIM) o también conocido en español como modelado de información para la edificación.
El BIM es modelo utilizado para conectar diferentes proyectos hacia un solo objetivo, “es una teoría que se aplica en los proyectos de infraestructura, pero recordemos que la ciudad es un enorme proyecto de infraestructura, entonces hay que conectarlo”, detalló.
El segundo, es un proyecto de movilidad para que los capitalinos logren movilizase de una manera efectiva a través del ordenamiento territorial, que consiste en que cada sector tenga un horario diferente, para que “de esta manera pueda darle un espacio prudente a cada uno de estos sectores y eso no cause lentitud en lo que es la dinámica de la ciudad”.
Mientras que la tercera propuesta busca atender las necesidades de saneamiento de la población, mediante la construcción de una represa que permita garantizar el acceso a agua potable, beneficiando al menos al 40% de los habitantes, de igual forma “tengo estipulado la modernización del sistema de distribución de agua potable, de agua lluvias y de drenaje sanitario”