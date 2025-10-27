Ana Castro, la ingeniera que busca dirigir el Distrito Central por el Pinu

Tegucigalpa, Honduras.-Con una trayectoria marcada por la constancia y el esfuerzo, la ingeniera Ana Castro, candidata del Partido Innovación y Unidad (PINU), busca convertirse en la alcaldesa del Distrito Central (DC) en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Castro, de 44 años, nació y creció en la capital hondureña, donde compartió su infancia con sus cuatro hermanos, tres mujeres y un varón. Es la mayor de todos, una responsabilidad que —según ha dicho— la ayudó a desarrollar disciplina y liderazgo desde temprana edad.

Cursó la educación primaria en el Centro de Educación Básica República de Argentina y el ciclo común en el Instituto Técnico Abelardo Ramón Fortín. Más tarde, obtuvo el título de Bachillerato en Administración de Empresas en el Intae.

Su interés por el desarrollo urbano la llevó a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde posteriormente completó una maestría en Ingeniería de Estructuras.

Actualmente, cuenta con 15 años de experiencia profesional, principalmente en el sector privado, donde ha participado en la construcción de supermercados, iglesias y proyectos de infraestructura urbana, que —afirma— le han permitido conocer de cerca las necesidades estructurales del municipio.

“Me mantengo en constante crecimiento mediante estudios complementarios sobre desarrollo municipal. Creo que el conocimiento técnico es esencial para planificar una ciudad moderna y resiliente”, expresó Castro en una entrevista reciente.

Casada desde hace más de 20 años, Castro tiene dos hijos varones, de 20 y 13 años, quienes —asegura— son su principal motivación para continuar en la vida pública.

Esta no es la primera vez que se postula para la Alcaldía del Distrito Central. En cada proceso, dice, ha enfrentado retos relacionados con el género y los estigmas dentro de la política hondureña.

“Cuando dicen que para las mujeres es difícil entrar en política, créame que yo he comprobado que sí es cierto. Pero las dificultades me han enseñado a no rendirme y a seguir adelante”, afirmó.