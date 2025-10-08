Actores políticos participan en charla sobre desinformación en redes durante proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un contexto político cada vez más marcado por la influencia digital, actores políticos y representantes institucionales participan este miércoles -8 de octubre- en un ciclo de capacitaciones sobre el uso responsable de las redes sociales durante el proceso electoral hondureño. La iniciativa, desarrollada por META y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), forma parte de la Coalición Nacional para la Integridad de la Información en Honduras, un esfuerzo multisectorial que busca combatir la desinformación, los discursos de odio y las noticias falsas que proliferan en plataformas digitales. De acuerdo con un informe del PNUD en 2022, el 68 % de la ciudadanía considera que “la mayoría de las noticias políticas en redes sociales son falsas o manipuladas”. Este dato refleja la desconfianza generalizada que existe hacia la información digital y la necesidad de reforzar las competencias informativas en la población.

Durante las tres jornadas virtuales impartidas por META participaron 97 representantes de partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral (CNE), medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil. Las sesiones abordaron temas como las mejores prácticas en Facebook e Instagram, las Normas Comunitarias y el uso de la Biblioteca de Anuncios como herramienta de transparencia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, se presentaron productos cívicos diseñados para fortalecer la confianza en los comicios, entre ellos recordatorios sobre fechas clave, información sobre centros de votación y herramientas para promover la integridad informativa en redes sociales. El representante del PNUD en Honduras, Alessandro Fracassetti, subrayó que fortalecer las competencias digitales es “clave para garantizar que el proceso electoral de 2025 se desarrolle en un entorno de confianza y transparencia”. Por su parte, José Antonio Nsang, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destacó la importancia de asegurar que la información electoral provenga de fuentes “solventes, transparentes y no sesgadas”.