Abogado de Romeo Vásquez dice que en septiembre no lo habían acusado por homicidio sino por lavado

“Le pedí a la Fiscalía que me diera todo lo conforme a la investigación de Romeo Vásquez Velásquez y toda su dimensión y solo me sale una acusación por lavado de activos y no me sale por la situación esta al respecto del requerimiento fiscal prestado en contra ellos por el delito de homicidio”, aseguró González.

Asimismo, el togado mencionó que esa acusación del Ministerio Público “que hace saber como que Romeo Vásquez Velásquez dio la orden o lo ponen como autor material e intelectual al mismo tiempo y eso lo vamos a desvanecer en todo el proceso”.

Detalló que la audiencia de imputado se llevará a cabo a las 5:00 de la tarde de este domingo 5 de enero. “Vamos a poner el arraigo pertinente, si bien es cierto, son delitos que tenemos que hacer las diligencias habidas y por haber todo en aras y en procura de salvaguardar el debido proceso y presunción de inocencia de nuestro defendido”.