Aneliz Aguilar es la hija mayor del reconocido cantante estadounidense Pepe Aguilar. Aunque su hermana menor Ángela Aguilar ya trascienda en el mundo de la música, Aneliz no se queda atrás y pese a no ser tan conocida también se abre paso en el mundo artístico. Aquí te contamos quién es... Fotos: Instagram (04/03/2021 - 08:40 AM)

1/16 1/16