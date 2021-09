Proyecciones del portal Our World in Data indican que Honduras no se perfila entre los principales países que han conseguido inocular a mayor cantidad de la población en menor coyuntura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseveró el pasado 24 de agosto que Honduras es “uno de los países que ha logrado vacunar (contra la covid-19) a más personas en menos tiempo”.

En cadena nacional, el mandatario anunció que el “Vacunatón” se realizó con éxito total y se logró inocular a muchas personas en menor tiempo y de varios sectores.

“Hoy somos uno de los países que ha logrado vacunar más personas en menor tiempo, ya llevamos más de 3.5 millones de personas inoculadas de las cuales casi un millón tienen las dos dosis”, aseguró.

A partir del minuto 3:38 del siguiente vídeo, pueden apreciar las declaraciones dadas por el gobernante hondureño:

Ante esta situación, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO recopiló y analizó datos para constatar si realmente Honduras se encuentra entre los países que ha logrado vacunar a más personas en menos tiempo.

¿Qué países están vacunando más rápido?

Mientras los países desarrollados acaparaban la mayoría de vacunas, las naciones latinoamericanas apenas comenzaron a inocular a su población entre enero y febrero de 2021, un proceso que en algunos lugares ha sido a cuentagotas.

Países como Canadá, China, España, Islandia, Emiratos Árabes, Portugal e Israel están entre los que más población vacunada registran, según los datos recopilados por el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Uno de los ejemplos claros es Israel que ya cubrió el 62.7% de la población con el esquema completo (dos dosis).

Una publicación de Infobae (denominada “Israel ya vacunó a más de un millón de personas contra el coronavirus y lidera la clasificación mundial por habitante”) menciona que en 15 días -tras el inicio de la campaña de vacunación del 19 de diciembre de 2020 hasta el 2 de enero de 2021- este país vacunó a más de un millón de personas.

Si dividimos un millón de personas vacunadas entre los 15 días podemos decir que en promedio el país inmunizó a más de 66,600 personas cada día. En la actualidad, este país -que cuenta con nueve millones de habitantes- está por alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño.

Ahora bien, si hablamos solo de los países latinoamericanos, Uruguay ocupa el primer lugar con un 73% de la población vacunada con ambas dosis. En segundo lugar se encuentra Chile con un 72%.

Chile, por ejemplo, logró inocular del 4 al 19 de febrero (intervalo de 15 días) a 2.7 millones de habitantes, superando el objetivo de vacunar a 100,000 personas diarias.

Según el sitio web internacional France 24, “Chile se ha convertido, para muchos, en el 'Israel de América Latina' en términos de la velocidad y eficacia de su programa de vacunación, citando su ejemplo como modelo a seguir no solo en la región, sino en el resto del mundo”.

En el mapa de vacunación también sobresale Ecuador, que recientemente inoculó al 53.99% de sus habitantes, todos con dos dosis.

En Centroamérica encabeza El Salvador con un 45% y, seguidamente, Costa Rica con 24% de la población que recibió las dos vacunas.

En El Salvador, por ejemplo, la campaña de vacunación inició el pasado 17 de febrero y hasta el 10 de mayo (dos meses y 22 días) inocularon 1,114,544 de habitantes. Incluso, El Salvador fue uno de los países que donó dosis a Honduras.

Actualmente, Honduras no destaca entre los primeros 10 países a nivel mundial con más población vacunada, ni siquiera a nivel de Latinoamérica, pues la vacunación en esta nación ha estado condicionada por las donaciones o la llegada a cuentagotas de las dosis compradas a Pfizer y, apenas 86 mil de las 4.2 millones compradas a Sputnik V.

Datos de la Secretaría de Salud muestran que Honduras cuenta con un 63% de la población elegible vacunada, de ello, sólo un 22% de habitantes tiene el esquema completo (dos dosis).

El último informe de Salud, con fecha 7 de septiembre de 2021, indica que se han inoculado 4.5 millones de personas. En Honduras hay más de nueve millones (misma cantidad de población que Israel), pero solo 7.1 millones son elegibles para inmunizarse contra el covid.

Lentitud en la vacunación

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, manifestó que a pesar de que se han vacunado muchas personas en los eventos del “Vacunatón”, el número no es suficiente, “todavía no alcanzamos la tan ansiada velocidad en la implementación de las vacunas”.

“A pesar de que se ha vacunado con cierta velocidad, todavía no debemos de bajar la guardia, no es ningún récord lamentablemente, porque hay países que vacunan de 60 a 70 mil personas diarias y no tienen vacunatones”, comentó.

Las primeras 5,000 vacunas aplicadas fueron donadas el pasado 26 de febrero por Israel. Semanas después llegó el primer lote enviado por Covax. Con la llegada de más donaciones en marzo, Salud priorizó a los trabajadores de la salud y los mayores de 75 años, pero fue hasta agosto que comenzó con la vacunación masiva.

Solo en el primer “Vacunatón”, realizado entre el 31 de julio al 1 de agosto en Francisco Morazán, Honduras logró inmunizar a más de 107 mil personas en menos de dos días.

En la segunda jornada, que también fue de dos días, hubo 215,417 inoculados, mientras que en la tercera la meta eran 50 mil personas, pero Salud no publicó el reporte final; solo en el primer día superaron los 21 mil vacunados. En el cuarto “Vacunatón” fueron 77,468 y en el quinto 127,984.

Cada jornada duraba alrededor de 48 horas y en dos casos fueron tres días, es decir que en los cinco eventos fueron -de forma interrumpida- al menos 11 días.

Si hacemos el mismo ejercicio que con Israel y sumamos los inmunizados en cada “Vacunatón” tenemos a más de 577 mil personas inoculadas en 11 días, lo que significa que en promedio fueron 52,454 personas diarias las que recibieron una dosis anticovid.

Aunque la cifra es alentadora, no se compara a lo que han hecho otras naciones en el mismo intervalo de tiempo. Además, las autoridades no facilitan un promedio diario de inoculados a nivel nacional.

EL HERALDO intentó contactarse con la titular del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice Molina, para conocer detalles sobre el actual ritmo de vacunación contra la covid-19, pero no tuvo respuesta alguna.

De acuerdo con Carlos Umaña, el proyecto del “Vacunatón” es una situación que ayudó al desenvolvimiento de la campaña de vacunación por parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), indicando que es mejor extender el horario en lugar de hacer eventos masificados.

El médico internista Omar Videa dijo que “sólo hay que ver el claro ejemplo de El Salvador”, al mencionar que lidera en la inmunización a nivel centroamericano.

A su vez, Mario Mejía, quien fue coordinador de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), señaló que “se ha mejorado mucho la cobertura de vacunación en el país y de continuar así, el impacto benéfico estará antes de finalizar el año; claro está que, como país de pocos recursos, el nivel de avance es lento”.

Enfatizó que el nivel de desarrollo de los países como Uruguay, Israel y Chile tienen un sistema de salud más organizado y con más recursos humanos al servicio de la población.

“Honduras no cuenta con muchos recursos porque inciden mucho la atención de otras enfermedades a diario que requieren de recursos”, lamentó. “El Salvador tiene mejor sistema de salud que este país”, dijo.

Conclusiones:

La declaración del presidente Juan Orlando Hernández de que Honduras se encuentra entre uno de los países que ha logrado vacunar a muchas personas en poco tiempo es calificada por este medio como Falso.

Our World in Data detalla que Honduras no se encuentra entre los primeros 10 países de Latinoamérica que han vacunado a más personas en menos tiempo. A nivel centroamericano, la nación cinco estrellas ocupa el tercer puesto, después de El Salvador y Costa Rica.

Expertos aclaran que el país lleva un ritmo de inoculación lenta a pesar de realizarse la jornada de “Vacunatón” cada fin de semana, resaltando que El Salvador y Costa Rica tiene una ligera ventaja en cuanto al Sistema de Salud.