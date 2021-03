Aunque con las características que el funcionario mencionó los estudiantes sí pueden trabajar en la plataforma Educatrachos, no se trata de equipo “de última generación”, pues para eso debería tener otro sistema operativo más actual, un procesador más potente y ser de una marca reconocida en el mercado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, afirmó el jueves que las tablets que esa institución compró para repartir entre unos 200,000 de los 1.2 millones de escolares matriculados son de última tecnología.



En conferencia de prensa y a través de WhatsApp, el funcionario reaccionó después de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO publicó un reportaje titulado: “Gobierno entrega tabletas descontinuadas y bloquedas”.



La investigación revela que Educación solo adquirió 3,147 equipos de las 200,000 que prometió a inicios de 2021. Además, detalla que están desfasados, bloqueados y hasta sin acceso a internet.



"En cuanto al comentario de las tablets descontinuadas, es importante aclarar que las tablets entregadas disponen de características de última generación que incluye: un sistema operativo Andoid 10, procesadores SC9832E4 core i3, de última generación, memoria RAM de dos gigabytes y un display de siete pulgadas", justificó el ministro de Educación en conferencia de prensa.



La investigación también detalla que debido a la antigüedad de los aparatos tecnológicos no se encuentran en el mercado nacional, a lo que el funcionario respondió que fueron comprados por catálogo electrónico a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) y que la fecha de fabricación es de octubre de 2020.



EL HERALDO le consultó a Rafael López, editor multimedia, para saber si esas características corresponden a un aparato de última generación, como lo expresó el funcionario.



Lo primero que el experto señaló fue el sistema operativo de las tablets, pues afirmó que la versión 10 de Android fue lanzada al mercado en septiembre de 2019, por lo tanto, tiene un año de desfase.



“El ciclo de uso es de un año, por lo que se cuenta que está ‘desfasado’ de 2020 a 2021”, afirmó.



“Con respecto al procesador (SC9832E4 core i3), ese sí ya debe tener dos años, por lo que en comparación a los nuevos que han salido este año ya está por debajo, pero no necesariamente desactualizado, ya que los procesadores tienen -antes de considerarse desactualizados- unos 3 o 4 años de la fecha de salida”, especificó.



La función de los dos gigabytes de memoria RAM, que según Educación tienen los dispositivos, determinan la rapidez y longevidad que tendrá el equipo tecnológico, mientras que el display de siete pulgadas es cuestión de gustos, ya que lo único importante en ese caso es “la tecnología de la pantalla, si es OLED o LCD y la cantidad de nits (intensidad luminosa) que tiene”.



Otro punto importante es la marca de las tablets, pues eso también determina la funcionalidad.

¿Las tablets soportan la plataforma virtual?

El viernes pasado en una nueva conferencia de prensa, las autoridades de Educación defendieron el uso de las tablets y recalcaron que son aptas para “poder navegar exclusivamente en la plataforma oficial de la Secretaría de Educación, Educatrachos”, un portal en línea que utilizan algunos estudiantes y docentes para las evaluaciones.



Para López, las tablets que entregó el gobierno sí podrían realizar esa función, pero advirtió que existen factores que determinarían si realmente son optimas o no, como denunciaron al menos ocho docentes afiliados al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh).



El experto en tecnología detalló que la marca es el principal problema, ya que cada proveedor utiliza componentes internos diferentes, unos de mejor calidad que otros.



En el caso de Educación adquirió un poco más de tres mil de la marca Alpha, que según López no es conocida en el mercado en comparación con Amazon, Samsung o Huawei, que tienen la mejor calidad para estos equipos.



Otro punto importante es la optimización del hardware (elementos físicos de la tablet) con el sistema operativo y la versión de Android que utiliza para complementarlo, porque eso puede hacer más lento al aparato.



López se refirió específicamente a las aplicaciones que se usan, pues con dos gigabytes de RAM “no podrán tener muchas apps abiertas, ya que se puede volver inoperable por la sobrecarga de información”.



En las especificaciones, la Secretaría de Educación no menciona el almacenamiento interno de las tablets, lo que también representaría un problema si tienen una capacidad menor a 64 gigas (32 gigabytes), porque limitaría el uso que los estudiantes le darían para el almacenaje de su información, a menos que tengan un "slot” para expandir la memoria interna.

¿Cómo sería una tablet con características de última generación?

De acuerdo con el experto, ninguna de las especificaciones que dio la Secretaría de Educación corresponden a una tablet de última generación, pues solo la versión del Android tiene un desfase de un año, mientras que el procesador está dos años por debajo de los que recientemente salieron al mercado.



“La palabra de última generación es lo que lo hace falso porque ya han pasado dos años y dos años en tecnología es un mundo”, cuestionó.



López también comparó las características de las tablets compradas por Educación (4,143.75 cada una) con otras que están en el mismo rango de precios. “No son de última generación, pero son de mejor calidad (que las Alpha)”, aseguró, refiriéndose a que hasta las que utilizan el sistema operativo Android Fire OS 7, basado en Android 9 para tabletas de Amazon, son superiores.



La primera es una tablet de siete pulgadas, con un procesador Quad-Core 1.3 GHZ y un gigabyte de memoria RAM. Además, consta de 16 gigabytes de almacenamiento y 32 gigabytes de almacenamiento interno. Al agregar una tarjeta micro SD puede obtener hasta 512 gigabytes de almacenamiento adicional.



Otra opción es una tablet de 10.1 pulgadas, con un procesador Octa-core 2.0 GHZ, con dos gigabytes de RAM. El almacenamiento es de 32 gigabytes. Al agregar una tarjeta SD puede alcanzar hasta 512 GB de almacenamiento adicional.



“No todas las marcas todos los años sacan una tableta… Apple, por ejemplo, no actualiza su iPad todos los años, a veces el mismo Apple tarda dos o hasta tres años en actualizar sus tabletas, sin embargo, esa tableta después de dos años sigue funcionando”, dijo el experto al hablar sobre las marcas, factor importante para que sean de última generación.



López aseguró que para que una tableta tenga esas características se tendría que aumentar el precio. El ejemplo más claro es el iPad con sistema operativo iPadOs 14, con una memoria interna de 128 GB, un procesador A12 y una pantalla de 10.12 pulgadas, pues cuesta el doble de lo que lo que pagó Educación por cada una de adquiridas en febrero de 2021.

Solo entregaron tablets al 1.57% de los estudiantes

La Unidad Investigativa de EL HERALDO también evidenció que Educación apenas compró el 1.57% de los equipos prometidos para los estudiantes que no tenían ningún aparato tecnológico para recibir las clases de forma virtual a causa de la pandemia del covid-19.



La factura No. 000-001-01-00024106, con fecha 9 de febrero de 2021, detalla que cada aparato costó 4,143.75 lempiras, para hacer un total de 14,996,438.44 lempiras.



El ministro de Educación confirmó que en esa primera y única compra adquirieron un poco más de tres mil tablets y que "el proveedor otorgó 1,853 en concepto de promoción ofertado, lo que totaliza 5,000 tablets disponibles", que han sido entregadas en 40 municipios del país.



Además, justificó que la oferta de equipo tecnológico está limitada debido a la alta demanda a nivel mundial, porque otros países también compiten por comprar estos dispositivos para impulsar las clases virtuales en medio de la pandemia.



Educación dijo que realizarían una segunda compra para poder llegar a los 200,000 estudiantes que, según estudios, necesitan un aparato electrónico de forma urgente, pero no detalló si serían de la misma marca, características o cuándo procederían con la compra.

Conclusión:

La afirmación del ministro de Educación, Arnaldo Bueso, de que las más de 3,000 tablets que recientemente compraron para entregar a unos 200,000 estudiantes para que reciban clases virtuales “disponen de características de última generación” es calificada por este medio como Falsa.



Según el experto en tecnología consultado por EL HERALDO, las características -detalladas por el funcionario- muestran un desfase en el sistema operativo (de un año) y en el procesador (dos años), pues el primero fue lanzado al mercado en septiembre de 2019 y el segundo tiene al menos dos años, pues ya han salido nuevas y mejoradas versiones.



Además, la marca de las tabletas no es reconocida en el mercado y eso la convierte en el principal problema para que no sea “de última generación”.