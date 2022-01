Reina Elizabeth II envía felicitaciones a Xiomara Castro como presidenta de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A solo un día de su ascenso al Poder Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya recibió la mañana de este viernes un importante mensaje por parte de la reina Elizabeth II del Reino Unido.

Con motivo del inicio de su mandato, su majestad la reina Isabel II extendió sus felicitaciones a Castro de Zelaya, enviando a la vez sus mejores deseos al pueblo hondureño en un breve mensaje que fue dado a conocer por el embajador de Honduras en Reino Unido, Iván Romero Martínez.

"Quiero extenderle mis felicitaciones por su elección como Presidenta de la República de Honduras. Espero que la relación cálida y duradera entre nuestros dos países continúe floreciendo durante su presidencia. Envío mis mejores deseos para usted y para el pueblo de Honduras. Elizabeth R.", dice el mensaje.

A la toma de posesión acudió como representante de la nación europea Nick Witthingham, embajador británico para Honduras, quien encabezó la delegación que asistió al acto solemente de este 27 de enero.

