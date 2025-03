Comisionado del IHTT sale en defensa de las FF AA y acusa al CNE de contratar empresa sin capacidad logística

Según el funcionario, la empresa seleccionada por el CNE solo contaba con un trámite preliminar ante la institución, correspondiente al transporte de carga, el cual aún no había sido aprobado ni resuelto, lo que cuestiona su capacidad real para asumir tal responsabilidad.

Además, explicó que debido a esta situación, se genera incertidumbre sobre el proceso logístico y la movilización de los materiales electorales, cuyo contrato, asegura, fue directamente gestionado por la presidenta del CNE, Cossette López.

En este contexto, se plantean interrogantes sobre la capacidad de la empresa elegida para cumplir con la magnitud del traslado de material electoral.

Asimismo, el titular de Transporte se sumó a la lista de funcionarios que defienden a las Fuerzas Armadas, eximiéndoles de culpa por el caso ocurrido el pasado 9 de marzo, pese al mandato constitucional que la institución tiene de trasladar y custodiar el material electoral.

Barahona, argumentó que no corresponde culpar a las Fuerzas Armadas por la elección de la empresa responsable del transporte, ya que estas no tuvieron participación en la contratación de los camiones, cuyo contrato recayó sobre una empresa que probablemente no tenía la experiencia ni los recursos necesarios para realizar este tipo de movilización.