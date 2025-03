Ministros acusan al bipartidismo de querer boicotear las elecciones primarias

A criterio de Christian Duarte, ministro de Finanzas, el bipartidismo dentro del CNE conformado por Cossette López (representante del Partido Nacional) y Ana Paola Hall (representante del Partido Liberal), estaban tejiendo un fraude electoral.

"El bipartidismo tiene mayoría y que ellos sabiendo lo que se estaba tramando no salieron a denunciarlo y por el contrario fueron cómplices de eso que pasó", indicó Duarte.

Por su parte, el director de Aduanas de Honduras, Fausto Cálix, apuntó que se intentó sabotear los comicios primarios "porque las tiene perdidas", afirmando que hay una amplia mayoría de la población que apoya a Rixi Moncada.

"Sabían que los votos no les iban a favorecer, sabían que el resultado no les iba a favorecer. Por lo tanto, desde lo interno del Consejo Nacional Electoral hubo intereses perversos de ciertos individuos para boicotear este proceso electoral", acotó Cálix.

Seguidamente, el director de Aduanas señaló a Cossette López por la firma del contrato a la empresa que se encargaría del transporte de las maletas electorales y por no informar que estas aún no habían sido despachadas.

"¿Por qué ella no le habló al pueblo hondureño cuando había esa cantidad de maletas que no se habían despachado para el Distrito Central? Para San Pedro Sula, ¿por qué firmaron un contrato, como lo ha dicho desde el IHTT el comisionado Rafael Barahona, a una persona que ni siquiera tenía medios de transporte para transportar maletas electorales? Y eso tiene nombre y apellido", dijo Cálix.

Sobre el voto de confianza hacia las FF AA, enfatizó que las respaldan "porque a diferencia de las anteriores fuerzas armadas, no son fuerzas armadas golpistas, no son fuerzas armadas que están a favor de la venta del territorio nacional, no son fuerzas armadas que están siendo coludidas con el narcotráfico, no son fuerzas armadas que se van a prestar de nuevo a un fraude electoral".