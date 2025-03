"No hubo tal agresión (de las FF AA), fue un recurso de Cossette al verse increpada": Marlon Ochoa, quien no estuvo en el zipizape

Argumentó que él estuvo presente en la sesión y, por ende, fue testigo de lo sucedido. Sin embargo, según los registros periodísticos de los medios de comunicación presentes en el hotel donde se llevaría a cabo la reunión y según lo narrado por la misma presidenta del CNE, Ochoa no había llegado cuando ocurrió la agresión.

De acuerdo a los hechos recabados de forma cronológica, a las 10:28 am. del viernes, Roosevelt Hernández entró de forma abrupta, abriendo la puerta, y casi empujando a una empleada para participar de la reunión. Cossette López explica que ante la actitud del general, y siendo que todavía no eran las 10:30, le dice que espere, porque además no ha llegado el consejero del partido Libre, Marlon Ochoa".

Luego, según lo relatado por la consejera, el militar le responde, ya con tono elevado y fuerte, que ella no puede darle órdenes a él, que está para colaborar. “Usted no es mi superior, estamos de apoyo”, le gritó. Ella recibe las palabras como un irrespeto y le dice que efectivamente ella sabe que no está por encima de él. Hay un cruce de palabras más intenso y fuerte. Y le invita a retirarse hasta que llegue Ochoa. La discusión dura menos de dos minutos. Y Cossette López pregunta a la secretaria si se está grabando lo que ha estado pasando. El militar entonces guarda silencio y la secretaria dice que no, que no se está grabando.

Ochoa llega justo a las 10:30, escucha apenas poco de la confrontación y de los gritos de uno y otro. Se instala la sesión, ya con los generales acomodados. Ochoa pide hacer uso de la palabra y la presidenta se la concede. Ochoa mociona para que la sesión sea a puertas abiertas, con la presencia de los medios de comunicación. La propuesta del representante de Libre es rápidamente avalada por los militares.

López y Hall todavía están en “shock” por los minutos tensos anteriores, y sospechan de algo raro en la petición de Ochoa y el visto bueno de los militares. Ante las circunstancias, la presidenta del CNE suspende la sesión para otro momento. Ochoa le arrebata a la secretaria la USB que tenía grabada la sesión. Y sale de la oficina.