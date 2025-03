Cossette López a Roosevelt Hernández: Que tenga la gallardía de enfrentar lo que hizo

Usando la red social de X, López explicó los hechos desde su perspectiva, dando detalles de los lamentables hechos. “Que tenga la gallardía de enfrentar lo que hizo. Por supuesto que entró contra nuestra voluntad, incluso empujando a una muchacha del CNE, le pedí con educación que esperáramos a que vinieran los otros dos consejeros y comenzó a argumentar para terminar alzando la voz diciendo que yo no le daba órdenes y que me quedara claro”, dijo la consejera.

Sobre estos puntos la representante liberal en el CNE, Ana Paola Hall, ha explicado que ella no está en contra de la transparencia, y aclaró que el propósito de la cita era “que presentaran un informe ante el CNE, no de un debate improvisado, dejándonos como CNE en una situación injusta y desigual”.

El consejero Ochoa también publicó su versión en la red social de X y reafirmó que en ningún momento el general Roosevelt le faltó el respeto a la presidenta Cossette López. “Supuesta agresión es falsa. Comparto con el pueblo la grabación íntegra de Secretaría General de la sesión de pleno. Transparencia 100%”, dijo el funcionario y de inmediato se escucha el desarrollo de la sesión, con un ligero intercambio de palabras y la decisión de López de suspender la sesión.

Cossette López le aclaró a Marlon Ochoa que el ataque verbal del militar y su tono elevado no está registrado en la grabación porque la sesión no había ni siquiera empezado y que Ochoa ni siquiera fue testigo porque no había llegado al salón de sesiones del CNE, que se ha instalado en un hotel de la capital.