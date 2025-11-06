Roberto Cosenza cuestiona a Alba Consuelo Flores: “No tenía las competencias para dirigir la Secretaría de Salud”

Tegucigalpa, Honduras.- En el set de Hablemos de Política, el doctor Roberto Cosenza no rehuyó ningún tema. Directo y sin rodeos, el exviceministro de Salud durante la pandemia del covid-19 lanzó una afirmación que de inmediato marcó el rumbo de la conversación:
“Quién dirigía la Secretaría de Salud siempre lo voy a decir, no tenía las competencias para poder dirigir esa secretaría", indicó en alusión a la exministra Alba Consuelo Flores.
Cosenza, quien estuvo al frente de la lucha sanitaria en la zona norte durante el momento más crítico del covid-19, aseguró que aunque sus decisiones fueron respetadas, el sistema de salud sigue siendo el reflejo de una estructura débil y politizada.
“Tenemos un sistema de salud colapsado ya. Un sistema de salud precario. Un sistema de salud que está siendo dirigido por activistas políticos”, señaló con preocupación.
Su paso por la emergencia sanitaria lo marcó profundamente. Recuerda que, en medio del caos, las muestras de cariño de la gente fueron su mayor recompensa.
“De los carros, aquellas personas de 80 años que fueron los primeros que vacunaron, me gritaban, lo llevo en el corazón: ‘Doctor, Dios lo bendiga. Gracias, doctor Cosenza’. Entonces, esas cosas marcaron mi vida.”
Durante la entrevista, el ahora candidato a diputado por el departamento de Cortés, bajo la bandera del Partido Nacional, también reflexionó sobre el papel que deben desempeñar los legisladores y el desgaste de la clase política.
“El Congreso fue creado para legislar en beneficio de la mayoría de los hondureños. Yo requetepensé para poder tomar esta decisión y participar para diputado, porque yo no pienso ir a un Congreso a lo que hoy en día está levantando pancartas. No son para eso los diputados.”
El médico, formado en Cuba y especializado en cardiología y enfermedades infecciosas, asegura que su decisión de competir por una diputación nació del compromiso con su gente.
“Yo me formé en Cuba y yo por eso les digo: ¿en qué Honduras realmente nosotros queremos vivir? Yo sí, no soy comunista, nunca me gustó el comunismo ni el socialismo", indicó.
Mira la entrevista completa con el doctor Roberto Cosenza en Hablemos de Política, el programa transmitido por las plataformas digitales de EL HERALDO, La Prensa y GOTV.