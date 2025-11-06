Roberto Cosenza cuestiona a Alba Consuelo Flores: “No tenía las competencias para dirigir la Secretaría de Salud”

Tegucigalpa, Honduras.- En el set de Hablemos de Política, el doctor Roberto Cosenza no rehuyó ningún tema. Directo y sin rodeos, el exviceministro de Salud durante la pandemia del covid-19 lanzó una afirmación que de inmediato marcó el rumbo de la conversación:

“Quién dirigía la Secretaría de Salud siempre lo voy a decir, no tenía las competencias para poder dirigir esa secretaría", indicó en alusión a la exministra Alba Consuelo Flores.

Cosenza, quien estuvo al frente de la lucha sanitaria en la zona norte durante el momento más crítico del covid-19, aseguró que aunque sus decisiones fueron respetadas, el sistema de salud sigue siendo el reflejo de una estructura débil y politizada.

“Tenemos un sistema de salud colapsado ya. Un sistema de salud precario. Un sistema de salud que está siendo dirigido por activistas políticos”, señaló con preocupación.

Su paso por la emergencia sanitaria lo marcó profundamente. Recuerda que, en medio del caos, las muestras de cariño de la gente fueron su mayor recompensa.

“De los carros, aquellas personas de 80 años que fueron los primeros que vacunaron, me gritaban, lo llevo en el corazón: ‘Doctor, Dios lo bendiga. Gracias, doctor Cosenza’. Entonces, esas cosas marcaron mi vida.”