“Empecé pegando afiches”: María Antonieta Mejía sobre sus inicios y los rumores sobre ella en Hablemos de Política

María Antonieta Mejía dice que tenía claro que no se postularía nuevamente al Congreso. Sin embargo, su camino tomó otro rumbo cuando Nasry “Papi” Asfura la llamó personalmente para sumarla a su fórmula presidencial.

“Ya les había dicho a mis autoridades que no iba a postularme, pero Papi me llamó y me pidió que me sumara a la planilla presidencial. Lo tomé como una señal”, explicó.