Juan Diego Zelaya promete parques lineales y malecones en el río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, por el movimiento “Papi a la Orden” que encabeza Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, compareció al foro Hablemos de Política de EL HERALDO, La Prensa y GOtv, donde expuso, su plan de gobierno y promesas de trabajo en caso de ser electo candidato a la alcaldía y posteriormente alcalde en las elecciones generales de noviembre próximo.

Zelaya, destacó que dentro del tema de infraestructura de la capital, el río Choluteca puede ser un lugar fascinante para salir a caminar, hacer parques lineales y malecones. A continuación sus declaraciones.

Juan Diego fue diputado, vicealcalde, director de Infop y cónsul en Estados Unidos. ¿Hoy aspira a ser el candidato a la alcaldía del PN?

Arrancamos corriendo, arrancamos con experiencia, sin inventar, al saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer. 48 meses se van rápido y no hay tiempo que perder, tenés que empezar corriendo.

Esa experiencia que comparto con “Papi a la Orden” hay que imprimirle a la ciudad. En el tiempo de “Papi” mirabas obras, acción, no se perdía tiempo.

Yo desde ya estoy preparando un equipo para cada uno de los ejes del plan de gobierno, para el plan de inversiones, en el tema del agua, en el tráfico, en la seguridad, en el tema de obras de legado del río Choluteca que puede ser un lugar fascinante para salir a caminar, parques lineales, malecones, cosas que hacen falta como centrales de abasto.

¿Y eso será en qué tiempo?

Ya tengo equipos que les he dicho que empiecen a preparar qué es lo que hay que hacer, para no llegar a inventar porque hay que implementarlos desde el día uno porque yo quisiera que en los primeros seis meses de gobierno los capitalinos puedan ver un cambio drástico de cómo se están haciendo las cosas en la capital.

¿Qué lo motivó a lanzar por segunda vez una precandidatura a la alcaldía municipal?

La ciudad. De toda mi experiencia en política creo que el trabajo en la ciudad es lo que más me apasiona porque el contacto es directo con la persona, porque estás muy cerca de los problemas de la gente y el impacto que puedes tener en sus vidas también es inmediato.

Yo tengo una enorme confianza en el potencial que tenemos como ciudad, de construir una ciudad segura, llena de confianza, de oportunidades, donde la gente sienta que tiene la oportunidad de salir adelante y convertirla en una ciudad de primera.

¿Y eso dónde lo ha visualizado?

He viajado a muchas ciudades de Latinoamérica y digo: ¿y si ellos lo pueden hacer, nosotros por qué no?

Yo siempre he pensado que lo que puede hacer un hombre o una mujer, otro hombre o mujer también lo puede hacer. Igual otras ciudades lo pueden hacer. Lo que hace falta es unidad, agilidad y voluntad política de hacer las cosas y poder avanzar.

¿Cómo ve las perspectivas ahora en la política?

Uno tiene que reinventarse siempre. Eso creo que debe ser una constante en cualquier camino de la vida.

Si eres periodista, tienes que estar actualizándote, reinventándote, yo todos los años hago un ejercicio de retrospección para ver qué cosas debo cambiar. Pero hay cosas que se mantienen constantes, que son el amor, la libertad, el legado, tus principios.

Yo soy un hombre de fe, creo en la democracia, creo en la familia, en la libertad, son valores que tenés permanentes, pero siempre tienes que estar reinventando.

Son momentos permanentes y lo único que en política no hay nada permanente, todo cambia y debes tener la flexibilidad para adaptarte a esos cambios y a las realidades de hoy.

Usted en su plan de gobierno tiene un tema relacionado a tecnología, ¿cómo lo va a implementar?

Cuando hablamos de tecnología, en mi gobierno municipal va a ser un eje transversal y no entiendo que hoy en día en el siglo XXI no puedas hacer el 90 por ciento de los trámites de la municipalidad a través de tu teléfono, porque no hay una aplicación donde puedas ingresar.

Yo creo que la democracia no debe ser cada cuatro años o en cada elección interna, sino que todos los días, porque la tecnología te lo permite. Con eso yo puedo saber en qué está invirtiendo la alcaldía en mi comunidad, en mi colonia.

Y poder ver en tiempo real cuanto se invierte en mi colonia. Eso es una forma participativa, o de repente priorizar y trabajar de la mano con las juntas de vigilancia, con los patronatos porque con la tecnología, nos permite tener una comunidad llena de colaboración.

¿Pero eso es muy costoso?

Es fácil, ya no es tan caro como antes y casi todos tienen un teléfono en sus manos. Usar una tecnología para crear una comunidad colaborativa donde participemos todos en temas de seguridad ciudadana, tráfico por el caos vial, va a ser un eje transversal en mi municipalidad.

Es adaptación a estos cambios tecnológicos que tiene el mundo y cómo usarlos al servicio de la ciudadanía creo que es una de las cosas más importantes que debemos tener en mente todos, especialmente los que aspiramos a un cargo de elección popular, para gestionar una ciudad como Tegucigalpa.

Vemos a Juan Diego como precandidato por segunda vez, en aquella oportunidad fue frente a David Chávez. ¿Qué cree que le hizo falta a Juan Diego?

No era mi momento. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Me encantó la campaña, aprendimos mucho pero no era mi momento.

Y a veces, en política tenés que aceptar esas cosas. Y en política es lucha y no tenemos derecho al desencanto, esto se trata de luchar.

Estamos luchando y la cosa no es cuantas veces te caes, sino cuantas veces te levantas y para mí fue una buena experiencia participar en esa campaña, hice buenas amistades, muy buenos amigos.

Aprendí muchísimo y aquí estamos aspirando a ser alcalde y ayudar a esta ciudad.

¿Hoy está apoyando a “Papi a la Orden”?

Con un sentido de urgencia como pocos, le gusta trabajar. No le gusta hablar mucho, pero tiene bien claro lo que quiere hacer con hechos, no con palabras. Un hombre de compromiso y mi compromiso es continuar la obra y trabajo y de sentido de urgencia de Papi a la Orden en la capital.

¿Cómo califica la gestión de “Papi a la Orden” como alcalde de la capital?

Creo que ha sido el mejor alcalde que hemos tenido en la capital. Obras, hechos más que palabras o show, obras más que palabras, esa urgencia y ese ímpetu de hacer las cosas y no perder el tiempo, es lo que vamos hacer en beneficio de la ciudad.

Le pedí a “Papi” que sea mi principal asesor. Dios mediante salimos favorecidos en esta faena y me dice que sí. Y le pregunto: a que hora me vas asesorar si sos presidente? y me dice: papito a las 2:00, a las 3:00 a las 4:00 de la mañana, el día tiene 24 horas.

¿Y es cierto, hay veces que me llama a la 1:00 de la mañana y me dice papito estás despierto? y él no pierde el tiempo y a cualquier hora del día es bueno para hablar y ver qué problemas solucionamos y cómo avanzamos.

Unos de los principales compromisos que tengo es continuar ese legado de servicio y urgencia que él imprimió al espíritu de la capital.

¿Qué hace diferente a Juan Diego Zelaya en relación a los demás precandidatos y que lo haría diferente en caso de que llegue a ser candidato?

Cada quien tiene su estilo y yo no estoy aquí para juzgar a los demás y yo creo que el juez es el pueblo hondureño, primero en las elecciones internas y luego en las elecciones generales y ellos son los que van a decidir qué futuro quieren para su país, qué futuro quieren para su ciudad y al final van a ver y van a decidir este es el que más me gusta o en las generales van a decir yo siento que las cosas van bien o siento que es momento de cambiar las cosas aquí, tanto a nivel nacional como a nivel municipal.

¿Y usted está listo para asumir el reto de ser alcalde de la ciudad?

Yo me considero una persona que está a tono con los tiempos, que tiene una propuesta para resolver problemas fundamentales tales como: el empleo, la seguridad, el caos vial que vivimos en la capital y el tema del agua, que creo que son los cuatro ejes fundamentales que la gente te pide.

A parte de otros temas que para mí son una pasión y un dragado como el proyecto del río Choluteca, que debería de ser el corazón de la ciudad capital.

Le hemos dado la espalda y le debemos dar la cara al río Choluteca y así otras cosas, pero esos son los cuatro fundamentales.

¿Qué aprendió Juan Diego Zelaya de la campaña anterior y que está replicando en esta?

Siempre se aprenden nuevas tecnologías, nuevas cosas que creo que una de las cosas que más he aprendido es a estar en contacto con la juventud.

La gente que anda en mi carro, por ejemplo, son gente joven, porque ellos están a tono con las nuevas tecnologías y nuevos pensamientos. No solamente es decir que la juventud es importante, porque todo mundo dice eso, pero es de ponerlos en la agenda y en esta campaña le hemos metido la doble a ese tema de la juventud.

Quiero agradecer públicamente a los grupos de jóvenes que se han involucrado en la campaña, porque han hecho un trabajo extraordinario y lo que es Juventud a la Orden que son los universitarios a la orden, los voluntarios a la orden, son parte esencial de mi campaña y lo que aprendí lo hemos potenciado y rodearnos de gente joven, porque creo que ya no estoy joven, tengo que aceptarlo, tampoco estoy viejito, pero hay que saber que están pensando, porque son el futuro del país y de la ciudad y es meterlos en la agenda.

Hoy tenemos a Jorge Aldana de alcalde, ¿cómo evalúa su gestión, que cosas no haría y que cosas replicaría Juan Diego?

No creo que sea yo el que deba de juzgar al contrincante. Creo que va a ser el pueblo hondureño el que va a decidir en las urnas. El pueblo capitalino va a decidir si las cosas están bien en la ciudad y se va a continuar y si no hacer un cambio y meter el acelerador a esta ciudad.

Lo que sí puedo decir es lo que yo voy hacer y muchas cosas que no estamos viendo.

Sí siento que la capital merece más acción, merece más sentido de urgencia, las cosas van muy lentas, obras atrasadas y en el tiempo de “Papi” no estuvieran viendo esos retrasos.

En los primeros tres años “Papi” hizo 23 obras de infraestructura vial, incluyendo pasos a desnivel. O sea que eso es lo que necesita la capital, sentido de urgencia.

¿Qué tiene Juan Diego Zelaya para ofrecerle a la capital?

Primero miremos el tema de seguridad. Sin seguridad no hay nada. Seguridad es la puerta que te abre todo. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no vienen las empresas, sin seguridad la gente no tiene confianza.

Históricamente los alcaldes no se han metido al tema se seguridad porque no le compete a la municipalidad, le compete a la Secretaría de Seguridad, pero yo creo que es un error y una de mis metas es que me centralicen la seguridad, que me den la seguridad y que yo estoy dispuesto en asumir.

Creo que el ministro de Seguridad no tiene la cercanía ni el sentido de urgencia para resolverle la seguridad a los capitalinos, porque tiene que resolver los problemas en 298 municipios, 18 departamentos, no tiene tiempo.

¿Ha visto esos ejemplos en otras ciudades?

En todas las ciudades grandes de Latinoamérica, el ejemplo de Colombia, todos los alcaldes tienen la responsabilidad de la seguridad, le dan seguridad a su gente, y funciona y no solo seguridad, sino que también salud y educación.

Yo creo que las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, deberían tener el control de la seguridad porque están más cerca de los ciudadanos. Eso depende del Congreso Nacional.

Esa es una solicitud que yo tengo y si el Congreso no lo hace, no importa, igual nos vamos a meter en el tema de seguridad.

¿Y cómo lo va hacer estando en la municipalidad?

Vamos a montar un centro de monitoreo como lo tienen las ciudades principales de Latinoamérica con tecnología, con inteligencia artificial, con cámaras multisensores por todos lados con iluminación, donde tengas mapas del delito, mapas del crimen, por ejemplo en la 3 de Mayo me asaltaron, en la séptima avenida me asaltaron y se le consulta que color de camisa andabas, a qué hora fue el asalto y solo se verifica en las cámaras y se envía esa información a las autoridades de seguridad y comités de vigilancia, para dar seguimiento y capturar a los responsables del delito.