Armando Calidonio: “Si no hubiera llegado Messi, no hubiéramos tenido bacheo”

Pero según Calidonio el gobierno local “parece que no logran entender. No leen, no se nutren por la ley, no se cumplen los procedimientos, se hacen cosas completamente arbitrarias, de última hora”, expresó en el pódcast Hablemos de Política.

Para el exalcalde, la falta de planificación y organización afecta a los proyectos y provoca la toma de decisiones apresuradas. A su juicio, de no haber sido por la llegada de Lionel Messi y el Inter de Miami para jugar el partido amistoso contra Olimpia el pasado 8 de febrero, posiblemente no hubieran iniciado los trabajos de bacheo en el Segundo Anillo.

“Imagínense que si no hubiera llegado Messi, entonces no hubiéramos tenido bacheo en el segundo anillo”, apuntó Calidonio.