Fiebre Bukele: Precandidatos hondureños prometen seguridad al estilo de El Salvador

En cambio, el abogado Oliver Erazo cree que aplicar este plan sí funcionaria, pero que se necesitan políticos comprometidos e independientes, pues en Honduras no hay un Bukele, sino “remedos de políticos y remiendos de candidatos a la presidencia”.

Al inicio de la gestión en Libertad y Refundación (Libre), Castro implementó el estado de excepción, en el que suspendió las garantías constitucionales en los puntos con mayores índices de violencia.

Para los expertos, esta medida solo ha dejado graves violaciones a los derechos humanos sin resultados tangibles. Las cifras de la Secretaría de Seguridad sí reflejan una disminución en los homicidios (de 3,661 muertes en 2022 cayeron a 2,525 al cierre de 2024).

Al comparar las cifras en bruto con la cantidad poblacional, nos indica que la tasa de homicidios por cada 100 mil personas cayó de 38.14 a 25.52, pero Honduras todavía está en la lista de países violentos.

Pese a que Castro suspendió las garantías constitucionales, así como lo hace todavía Bukele en El Salvador, los resultados fueron completamente diferentes.

No obstante, el “Plan de Bukele” es inspiración para los actuales precancanditos. Solo entre los que buscan ser candidatos a la presidencia hay dos, ambos del Partido Liberal: Jorge Cálix y Salvador Nasralla.

También aparece un precandidato a alcalde, según lo expresado de forma abierta en redes sociales o medios de comunicación.

En diálogo con EL HERALDO, Cálix, quien lidera el movimiento “Juntos por el Cambio”, dijo con tono firme que estaba “determinado a construir una Honduras sin miedo, a que este sea el otro país libre de maras”, refiriéndose a lo que había hecho Bukele en El Salvador.

En el debate de precandidatos liberales nuevamente lo repitió: “Sabemos lo que hay que hacer, vimos como Nayib Bukele convirtió a nuestro país vecino, que era uno de los más inseguros del mundo en el más seguro del hemisferio occidental”.

“Honduras lo siente, los hondureños lo ven y ansían vivir como viven los salvadoreños; la sonrisa que yo veo en el rostro de los salvadoreños es la que yo quiero ver en los hondureños, porque viven en un país libre de maras. Mi compromiso es ese, hacer de Honduras el otro país libre de maras, construir una Honduras sin miedo, porque hoy tenemos miedo todos”, puntualizó.

Para Jorge Cálix, quien también es diputado al Congreso Nacional, solo necesita dos cosas para lograrlo: voluntad y valor. “Yo tengo la voluntad de hacer de Honduras el otro país libre de maras y de construir una Honduras sin miedo y tengo el valor para llevar a cabo todos los planes y los proyectos”.

Nasralla, por su parte, habló abiertamente del “Plan Bukele” para combatir la criminalidad en Honduras, por eso tiene un equipo de expertos que trabará específicamente en ese tema, que mantiene de rodillas al país.

“Les prometo implementar el plan que implementó en El Salvador Nayib Bukele para la seguridad. Para que todos disfrutemos del día y de la noche; en Honduras vivimos prácticamente en una cárcel, no se puede salir, no se puede ir a ningún lugar porque no podés entrar a tu colonia cuando ya es muy tarde. Eso lo voy a eliminar cueste, lo cueste”, aseguró el precandidato presidencial del movimiento “¡Vamos! Honduras” frente a simpatizantes que le aplaudieron y gritaron su nombre.

La inseguridad la sufrimos todos, por eso aplicaremos el ‘Plan Bukele’ para poder generar seguridad a nuestros ciudadanos.