Renuncia del jefe de Laboratorio Nacional se suma a ola de despidos y dimisiones en época del coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La renuncia del microbiólogo Engels Banegas como jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia es el último caso de salidas o dimisiones durante la crisis del covid-19 en Honduras.



El microbiólogo, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2016, presentó su renuncia el viernes 12 de junio, bajo el argumento que varias situaciones externas a la Secretaría de Salud afectaban su trabajo.



"La decisión que he tomado no ha sido fácil por todo lo que dejo, pero en este instante es lo mejor para mi persona, mi familia y por el Laboratorio Nacional de Vigilancia al cual no quiero que se vea afectado por alguna situación dirigida a mi persona", precisa el escrito de su renuncia, dirigida a Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Sin embargo, EL HERALDO conoció a través de una fuente involucrada en la gestión de la emergencia por el coronavirus que Engels Banegas renunció de manera forzada por diferencias con ciertas autoridades gubernamentales en la dinámica de trabajo.



"Desde ya días lo querían hacer renunciar. Él tuvo varios problemas con muchas autoridades por la forma en la que manejaba el Laboratorio Nacional de Virología. A él le recriminaban todo", reveló.



EL HERALDO intentó comunicarse con Engels Banehgas y Karla Pavón para conocer sus versiones, pero hasta el mediodía de este sábado no se había obtenido una respuesta.



Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho, ni han anunciado quién sustituirá a Banegas.

Otros que han salido

Otros cuatro funcionarios de Salud, uno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y otro de las Fuerzas Armadas que estaban relacionados directamente con el manejo de la emergencia sanitaria también fueron destituidos semanas atrás.



El 17 de marzo, la doctora Roxana Araujo, delegada presidencial y única voz oficial del Poder Ejecutivo para la difusión de los comunicados oficiales respecto a la enfermedad por el coronavirus, fue destituida del cargo cuando apenas comenzaba la cuarentena.



Posteriormente, el 10 de abril trascendió a través de diferentes medios de comunicación, así como en las redes sociales, la separación del coronel Roosevelt Leonel Hernández, comandante de la 101 Brigada de Infantería de la Región Sur.



El siguiente funcionario en ser destituido el 21 de abril por el Ejecutivo fue Gabriel Rubí de la dirección de Copeco.



Luego, el 27 de abril, en pleno auge de la expansión del virus en la costa norte, las autoridades de la Secretaria de Salud destituyeron a Lourdes Estrada, directora de la región sanitaria de San Pedro Sula.



Asimismo, el 4 de mayo, la Secretaria de Salud, mediante un comunicado, dio a conocer la cancelación de la doctora Indiana Argeñal, como directora de la región sanitaria número 7 de El Paraíso.



Otra funcionaria relevada de su posición hace unas tres semanas fue la doctora Edith Rodríguez, quien se venía desempeñando como jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud.



Y es así como Engels Banegas se suma a lista de los funcionarios que salieron de sus cargos en plena pandemia.

