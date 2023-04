“Sano y humilde”: Verónica Castro defiende a Cristian de las críticas por show en Argentina

Sin embargo, la opinión de Verónica dejó claro que está acostumbrada a la personalidad y extravagancias del artista, las cuales van desde su forma de vestir hasta sus constantes cambios de color de cabello.

“Siempre piensan que mi hijo es de lo peor, lo agreden mucho por todos lados, le dicen de todo. Hay memes muy groseros, otros divertidos. Yo opté por divertirme”, dijo en una entrevista para Ventaneando.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Verónica sale a defender a su hijo, pues hace unos meses cuando el cantante decidió cambiar su look con trajes y cabello de colores, su madre mencionó en redes que “así se divierte y que no le hace daño a nadie”.