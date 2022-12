Verónica Castro hace polémica confesión sobre sus inicios en Televisa

“El último año que te digo, antes de morir, en diciembre (me dijo): ‘Yo no te voy a pedir nunca nada. Te tengo respetada, pero quiero tenerte en la pantalla siempre y lo único que quiero es que me acompañes todos los años a la comida de los publicistas”, reveló Verónica.

“Él antes me había dicho: ‘El día que yo me vaya o deje la empresa, ese día, al mismo tiempo, te sales por donde yo me salga o por donde puedas, porque el día que yo me salga, te van a cortar la cabeza”, le había adelantado “El Tigre” Azcárraga.