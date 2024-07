Venezolana Aileen Gómez: “Con el cuerpo aquí pero la cabeza y el corazón allá”

Gómez, quien ha seguido de cerca el proceso electoral, describió su día lleno de emociones intensas: “Tengo una mezcla de emoción tan arrecha ahorita en el pecho. No me he despegado del celular en todo el día; me levanté, lo volví a agarrar, lloré, me reí, me frustré. Dios mío, estoy como estamos la mayoría, si no todos los venezolanos que estamos afuera: sentados en un sitio, con el cuerpo ahí y la cabeza y el corazón metidos allá”.

Con lágrimas en los ojos, Gómez destacó la importancia de estas elecciones en particular: “hoy es demasiado importante. Hoy, particularmente, estas elecciones son cruciales porque siempre tenemos fe, siempre tenemos esperanza, siempre salimos a votar, siempre estamos esperando este cambio. Tenemos 25 años esperando, pero hoy es diferente. Hoy hay una esperanza muy grande y esto, sumado al cansancio de la gente, hace que estas elecciones sean únicas”.

Agradeció los mensajes de apoyo y las oraciones recibidas, subrayando la relevancia de la atención internacional: “es súper importante que la gente esté pendiente de lo que pase en Venezuela hoy y mañana con los resultados. Aunque no dejaron entrar casi ningún observador internacional invitado por la oposición, esta vez la gente no está dispuesta a ceder. Tenemos una líder en la oposición (refiriéndose a María Corina Machado) que no se va a vender, y eso nos da una esperanza enorme”.

Gómez concluyó su declaración instando a que sus seguidores a conocer la realidad de los centros de votación en Venezuela, ya que “aunque ellos (el oficialismo) digan que todo está pasando normal, que ellos abogan por la paz, que van a respetar los resultados... Vayan a ver las cuentas que reportan todo lo que está pasando en los centros de votación”.