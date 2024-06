LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz colombiana Sofía Vergara compartió cómo se sintió al grabar escenas sexuales para la serie de Netflix, “Griselda”.

En un evento de la plataforma de streaming, Vergara reveló que estuvo incómoda en el set porque se sentía muy acomplejada por la apariencia de su cuerpo.

”Quiero decir, cuando tenía 30, quizá no me habría incomodado. (Pero actualmente) creo que me preocupaba tener un aspecto horrible”, relató.