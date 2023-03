Carla Armijo: “El karate es un deporte y un estilo de vida”

En febrero, ella y sus alumnos viajaron a San Salvador para participar en el evento Open El Salvador, donde obtuvieron el segundo lugar en karate. “Llevé a 8 atletas, de ellos solo tres no me trajeron medalla, pero fue una ganancia enorme. Y estamos muy satisfechos con todos nuestros alumnos”.



Se siente orgullosa de que la mayoría de sus alumnos son del género femenino. “Las chicas tienen que aprender a defenderse. Las invito a que practiquen este deporte. También hay lucha, boxeo, pero independientemente de lo que elijan, que sea porque lo desean. Somos minoría, las mujeres estamos abajo en actividad física y no porque no podamos, sino porque nos pesa lo que la sociedad nos hace creer. Hay muchas etiquetas que han impuesto a las mujeres”.