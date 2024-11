Silvia Pinal: “Viridiana”, la obra cumbre de la diva del cine mexicano

El polémico filme que la actriz protagonizó cuando tenía 30 años, no es solo un nombre, se convirtió en un símbolo.

El director Luis Buñuel, tras años de exilio, utilizó “Viridiana” para desafiar los valores conservadores del régimen franquista y la iglesia Católica, que la consideró “blasfema” porque no solo tocaba temas polémicos como la violación, el suicidio y la violencia , sino que incluía una parodia de “La última cena”.

Es el mayor dolor de la diva del cine mexicano. “No me permití abrazarla. De ninguna manera podía sentir la frialdad de la muerte en aquel cuerpo que había visto unas horas antes. Mi niña, quien era mi gran felicidad y compañera... No la toqué; habría sido como dar el cierre definitivo a algo que no aceptaba”, narra en su libro.