Selena recibió transfusión de sangre antes de morir pese a su creencia religiosa

“Selena muere por el fanatismo religioso de su padre, que no le quise dar sangre”, mencionó en la entrevista a Suelta la Sopa, recordando que la gente no sabe la verdad sobre lo ocurrido aquel fatal 31 de marzo de 1995, pues mucho se ha especulado sobre ese día.

“La realidad es que en el hospital, antes de que yo llegara sí le dieron sangre a Selena, el doctor le dio sangre, pero ella ya estaba muerta. Para cuando llegó al hospital ya estaba muerta. Se había vaciado de sangre de donde corrió. Nada le podía haber salvado”, mencionó.

No obstante, aseguró que sí es una realidad que su familia no creen en recibir sangre. “Nosotros no creíamos en tomar sangre, comer sangre o de cualquier manera en la venas. Nosotros no creemos en eso y aparte es un mandato de Dios”, afirmó.

Hasta el momento se desconoce a qué religión pertenece la familia, pero se especula que pertenecen a los Testigos de Jehová.