Sean ‘Diddy’ Combs y Jennifer López: Amor, infidelidades y un trágico desenlace

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sean ‘Diddy’ Combs se encuentra en medio de la polémica por enfrentarse a problemas legales relacionados con el abuso sexual y tráfico sexual. Sin embargo, su nombre también se está asociando a relaciones del pasado.

El cantante de hip-hop sostuvo una relación con la icónica bailarina y cantante Jennifer López. Este romance que cautivó al público y a los medios comenzó en 1999, se gestó específicamente cuando ambos se conocieron en el set del video musical de JLo “If You Had My Love”.

Desde ese entonces, se convirtieron en una de las parejas más aclamadas en la industria del entretenimiento.

Y, aunque el romance entre ambos famosos parecía ser inquebrantable, este se opacó por rumores de infidelidad de Sean ‘Diddy’ Combs.

Fue la propia Jennifer López quien reveló durante una entrevista en el año 2003, que la falta de fidelidad por parte de ‘Diddy’ fue un factor crucial para su separación en 2001.

“Él decía que iba a un club por un par de horas y luego esa noche nunca regresaba”, recordó la cantante y bailarina.