LONDON, CANADÁ. La fiebre de “Barbie” continúa y también las especulaciones en torno a los beneficios para los actores. Y aunque Margot Robbie es la gran protagonista del revuelo de la cinta, Ryan Gosling podría convertirse en el segundo gran favorecido.



Su actuación como “Ken”, el eterno novio de la muñeca de Mattel, le ha valido excelentes críticas en la industria tras el estreno de la película este fin de semana. Tanto así que la revista especializada Variety lo enlistó como posible candidato en el apartado de Mejor actor de reparto en los Oscar 2024.



La ceremonia está prevista para marzo del próximo año. Y pese a que queda mucho trecho por recorrer, cabe mencionar que el éxito de “Barbie” ya es un hecho indiscutible, por lo que sería extraño que los protagonistas terminaran siendo relegados luego de hacerse con uno de los estrenos más esperados de este año.



Parte de la competencia del canadiense estaría conformada, hasta el momento, por grandes nombres como Robert DeNiro, por Killers of the Flower Moon; Robert Downey Jr., por Oppenheimer; John Magaro, por Past Lives; y Charles Melton, por May December. Habrá que esperar las próximas actualizaciones respecto a los pronósticos.



Por su parte, el filme rosa de Greta Gerwing le estaría dando a Gosling, de 42 años, su tercera oportunidad de competir por la cotizada estatuilla, logro que no alcanzó antes con Half Nelson (2006) ni con La, La, Land (2016).