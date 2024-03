“Entendí que el amor si un día se acaba entonces no hubo amor y que las espinas también hacen parte de la flor. Qué boten el precio, pero es que yo tengo valor, sé que sos jugador, pero conmigo bebé te equivocas, yo todo te di y como si nada te fuiste con otra, pero yo me curo solita, no es primera vez que estoy rota. Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”.

Días después de haber asistido a la gala de los premios Grammy -4 de febrero-, la argentina Nicki Nicole confirmó que su relación con el cantante mexicano había llegado a su fin por respeto a ella misma.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”