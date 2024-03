North West anuncia su primer álbum: “Elementary School Dropout”

De acuerdo con lo revelado por la pequeña, que también es una popular tiktoker, es que su disco será un tributo al álbum “ The Collage Dropout ” que lanzó su padre en 2004 y con el que logró un Grammy a Álbum del Año y Mejor Álbum de Rap.

Los que estaban en el evento del rapero no pararon de aplaudir y gritar de la emoción con el nuevo anuncio.

Cabe mencionar que no es el primer acercamiento de North West en la música, pues en febreró apareció en el video musical de la canción Talking / Once Again de la colaboración de su padre con Ty Dolla Sign.

En una reciente entrevista, Northe afirmó que aspira a convertirse en rapera, además de seguir los pasos de sus papás en el mundo empresarial.