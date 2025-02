Muere actriz Kim Sae-ron en Corea del Sur en extrañas circunstancias

Las autoridades investigan las circunstancias en torno a su fallecimiento. Un funcionario policial indicó que, de momento, no se han hallado señales de crimen y que continúan examinando los detalles del caso, sin evidencias de entrada forzada ni de violencia en la escena.

Un amigo de la actriz descubrió su cuerpo en la residencia luego de que Sae-ron no se presentara a una reunión programada, lo que motivó que se alertara a la policía.

Nacida en el año 2000, Kim Sae-ron debutó como actriz infantil en 2009 y alcanzó el reconocimiento con su participación en la película The Man from Nowhere (2010), marcando el inicio de una prometedora carrera en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria, la actriz participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas en Corea del Sur, consolidándose como una figura importante. Su última aparición en pantalla se dio en la serie de acción Sabuesos, estrenada en 2023.

La carrera de Kim Sae-ron se vio gravemente afectada en mayo de 2022, cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en Seúl, tras chocar su vehículo contra un transformador eléctrico.

Después del accidente, la actriz intentó evadir la prueba de alcoholemia, pero las autoridades confirmaron que su nivel de alcohol en sangre excedía el límite legal. En abril de 2023, un tribunal de Seúl le impuso una multa de 20 millones de wones (unos 13 mil dólares), medida que impactó negativamente en su imagen, con la cancelación de contratos publicitarios y la suspensión de futuros proyectos.