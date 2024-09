De inmediato, la publicación de “la chavala”, como le dicen los nicaragüenses de cariño a su Miss Universo, se llenó de comentarios de todo tipo, desde aquellos que se unieron a su felicidad y les desearon lo mejor, hasta quienes cuestionaron que había mejores opciones para ella.

“Ya la veo en terapia”; “Ay no, se pasó de humilde la Shey, ese hombre es agresivo y mal padre... se hubiera buscado un mejor hombre para ella, pero en fin...”, “La dama y el vagabundo. Ay no, Sheynnis merecía alguien mejor, no un oportunista”, fueron algunos de los comentarios negativos.